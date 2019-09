L'heure est à la récolte dans les jardins de Saint-Cyr-sur-Loire

A Saint-Cyr-sur-Loire, en Touraine, les jardiniers préparent l'automne en attendant la pluie. Avec la sécheresse, les haricots et les tomates ont joué les prolongations. Au rayon cucurbitacées, tout doit disparaître. Les courgettes et les citrouilles sont mûres et prêtes à être cueillies. Les fruits et légumes méditerranéens ou exotiques poussent également de mieux en mieux sur place, et il convient de s'adapter. Quelles sont les astuces pour enrichir le sol ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.