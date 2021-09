L'Hexagone a brillé au championnat du monde du meilleur fromager à Tours

Voici la championne du monde des fromagers. Virginie Dubois-Dhorne décroche la médaille d'or, récompense d'un travail tout en minutie pour sublimer des dizaines de fromages. Pour cette finale mondiale, neuf fromagers professionnels s'affrontent. Parmi eux figurent Virginie, mais également Grégory Giraudon, aussi concentré que pour une compétition sportive. Ils sont jugés sur leurs connaissances et leurs savoir-faire. Découper un morceau de fromage de 250 grammes sans le peser, déguster à l'aveugle quatre produits différents. Cette compétition est une quête de l'excellence : gestion du temps et de la pression. Virginie sait que le stress peut faire la différence. Pour dresser des assiettes individuelles des préparations fromagères, les candidats rivalisent d'originalité. En tribune, Grégory a ses plus fidèles supportrices. Pendant deux heures, il se concentre sur la composition de son plateau. De son côté, Virginie peaufine les moindres détails, sous le regard de sa coach déjà confiante.