L'histoire au fil de l'eau

Quand on aperçoit Combleux pour la première fois, le coup de foudre est assuré. Un village de mariniers dont l'histoire s'est écrite avec la Loire. Eric Augot, dit Rico, se définit volontiers comme un marin d'eau douce attaché à ce petit port ligérien, à six kilomètres d'Orléans. Dès qu'il navigue, c'est toujours avec son plus fidèle des matelots, son chien. Le village, quant à lui, semble immuable. Combleux forme une presqu'île, bordée par la Loire et par le Canal d'Orléans. Au XVIIIème siècle, les bateaux de commerce faisaient escale ici. La commune s'est développée avec l'essor de la Marine de Loire. Ce restaurant date de cette époque, c'était le lieu de rencontre entre les mariniers de la Loire et ceux du Canal. Aujourd'hui, le climat est beaucoup plus apaisé. L'établissement reste un point de repère pour les habitants. Toute cette histoire locale, Rico l'a fait vivre avec un groupe de passionnés. Depuis 17ans, leur association construit et entretient des répliques de bateaux traditionnels. Chacun apporte son savoir-faire. Grâce à ces bateaux, les mariniers proposent toute l'année des balades sur la Loire. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy