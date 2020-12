L'histoire du champagne

À 270 mètres d'altitude, Hautvillers (Marne) est considéré comme le berceau du champagne. En 1668, le moine Dom Pierre Pérignon, choisi pour y gérer les vignes du monastère, va révolutionner le travail du vin. Il découvre qu'on peut faire du vin blanc avec des raisins rouges et qu'on peut assembler différents cépages. La fameuse "méthode champenoise" et la réputation de l'abbaye sont nées de ses recherches menées ici durant 47 ans. Sa pierre tombale, au milieu de l'église du village, est depuis trois siècles un incontournable pour les touristes du monde entier. En 1743, les plus anciennes maisons de négoce sont installées à Epernay et sa célèbre avenue de Champagne. La première fut Moët & Chandon. Grâce à ses illustres clients, le champagne se fait connaître dans le monde entier. Les techniques évoluent, mais ses fabrications nécessitent toujours plusieurs années de travail en cave, notamment pour respecter l'assemblage historique des trois cépages.