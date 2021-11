L'histoire du Manneken Pis en Belgique

Faut-il qu'il soit impudique ou tout simplement facétieux ce petit bonhomme, à uriner sans cesse face à l'aréopage des touristes immortalisant son envie pressante. A Bruxelles, plus qu'une fontaine, le Manneken Pis est un symbole, à tel point qu'il voit son nom traduit dans toutes les langues. Gonzague-Pluvinage est le conservateur du musée de la ville de Bruxelles et il connaît tout de son histoire. "Ce n'est pas un simple enfant, c'est en fait une représentation d'un petit ange avec ou sans ailes. La première fontaine du Manneken Pis a été installée entre 1400 et 1451", explique-t-il. Celle que l'on connaît aujourd'hui, bronze au style baroque, est une copie datant de 1619. Elle est l’œuvre du sculpteur Jérôme Duquesnoy l'Ancien. Pour admirer l'original, direction le musée de la ville sur la Grand-Place. Dans son écrin doré, le Manneken Pis du XVIIe siècle est à l'abri des convoitises. Devenu une véritable icône de la mode, ce dernier reçoit une vingtaine de nouvelles tenues chaque année. Il est diplomate et s'habille en fonction des événements internationaux.