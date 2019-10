L'histoire d'un policier suspendu pour radicalisation et réintégré dans son service fait du bruit

En septembre 2018, un brigadier de Villeneuve-la-Garenne, a été révoqué. Il était soupçonné de s'être radicalisé et d'avoir eu des liens avec le terroriste auteur de l'attaque contre des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret en 2017. Le juge administratif a pourtant obligé sa réintégration en précisant que certains faits étaient prescrits et erronés. Le policier a tout de même été désarmé suite à la note du préfet de police incitant à signaler tout risque de radicalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.