L'histoire méconnue du "premier soldat de France"

Une petite cour, mais deux bustes. Il est impossible de l'ignorer ou de le contourner. Il est de tous les jeux de la récré. À Réauville, il n'y a pas de visage plus familier que celui d'Albert Roche. Le grand héros de ce petit village et dont chaque enfant à chaque rentrée scolaire apprend à tracer le portrait. Albert Roche est un soldat de la Première Guerre mondiale aux qualités inégalables. Un patriote dont la mairie s'attache aussi à célébrer la mémoire, conservant précieusement toutes les traces de sa bravoure. Chevalier, puis officier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec pas moins de douze citations... son arrière-petit-fils commence à se familiariser avec ce drôle de destin. Sa famille n'en revient pas de voir le parcours de cet homme mis en images dans un film d'animation. On y raconte qu'avec ses 1m58, il a d'abord été recalé avant d'être mobilisé et envoyé au front à sa demande. Albert Roche va tout au long de la guerre multiplier les exploits. On lui attribut d'avoir fait plus de 1 000 prisonniers allemands. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Reverdy, J. Maviert