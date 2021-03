L’histoire ubuesque de Jacques Robert, 94 ans, déclaré mort par la Sécu

A 94 ans, un retraité rochefortais se retrouve du jour au lendemain privé de sa carte vitale et de sa pension de retraite. Pour cause, la Sécurité sociale a déclaré Robert Jacques mort alors qu'il est bel et bien vivant. Choqué par la situation, il appelle directement l'administration dès qu'il a reçu la lettre de la Sécu. Celle-ci ayant certifié son décès, il a décidé de mener son enquête. Il découvre alors que l'erreur venait de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. En colère, sa fille fait le déplacement depuis le département voisin. Jacques a rendez-vous lundi matin à la Sécurité sociale pour essayer de régler définitivement cette erreur. En attendant, il jardine pour se calmer. "J'adore mon jardin, c'est ce qui me tient maintenant", a-t-il précisé. Et puisque le retraité doit prouver qu'il est en vie, il a précisé à notre micro qu'"il est bien en vie, et espère, pour encore de longues années".