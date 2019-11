L'hiver arrive avec un mois d'avance dans le Cantal

Dans le Cantal, l'hiver est arrivé en avance. A Vieillespesse, les habitants doivent s'adapter au froid qui s'installe de plus en plus chaque jour. Dans les montagnes, à part la neige, le vent glacial vient également s'ajouter au lot. Un peu plus loin, à Neussargues, les températures avoisinent les moins un et moins deux degrés. Au marché, les légumes pour les soupes sont très sollicitées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du mercredi 20 novembre 2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.