L'hiver arrive avec un peu d'avance à la Pierre Saint-Martin

La neige a recouvert les montagnes pour la deuxième fois depuis fin septembre à la Pierre Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques). Une trentaine de centimètres sont tombées pendant la nuit du dimanche sur les points culminants. Un signal qui annonce la reprise progressive de l'activité dans la station de ski. La neige devrait tomber à nouveau cette semaine et tout le monde souhaite qu'elle tienne jusqu'au début des vacances scolaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.