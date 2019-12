L'hiver est de retour à Formiguères

L'hiver s'est installé à Formiguères. Dans cette vallée des Pyrénées-Orientales, les toits sont recouverts d'une belle épaisseur de neige. Les flocons y sont accueillis comme un cadeau aussi bien par les touristes que par les locaux. Ces derniers profitent notamment du paysage et ne s'en lassent pas. De plus, de nouvelles chutes de neige sont attendues dans le département. Les Formiguerois espèrent que ces belles conditions continueront jusqu'aux vacances de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.