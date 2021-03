L'hiver n'a pas dit son dernier mot en Haute-Loire

Vous pensiez peut-être tomber la veste, ranger les bonnets et vous mettre à faire pousser le printemps. Au Bessat, c'est toujours l'hiver. Dimanche, il a neigé dans la ville. On est donc encore dans le brouillard, alors, ne soyez pas trop pressés. Vous avez hâte de sortir la bêche, Paul, lui, a plutôt la pelle à neige à portée de main et le poêle à bois toujours allumé. Vous rêvez de promenades au soleil, Jérémy, lui, entretient le moteur de son chasse-neige, prêt à reprendre du service. Au Bessat, il fait froid, et les habitants aiment ça. Néanmoins, certains attendent quand même le soleil. "Cela va nous remonter un peu le moral avec l'année qu'on a passée", soutiennent-ils. Même les oiseaux sont déjà en répétition. Mais pour certains, la semaine s'annonce froide, peut-être même enneigée, comme un hiver sans fin.