L'hiver n'a pas dit son dernier mot : les Vosges sous la neige

Dès 600 mètres d’altitude, ce lundi matin, les Vosgiens ont dû ressortir les pelles et les souffleuses à neige. Rien d’exceptionnel ici, mais cela surprend tout de même un peu car toute la neige tombée cet hiver avait déjà fondu depuis longtemps. Les habitants de Xonrupt-Longemer remarquent d’ailleurs qu’il y en a jusqu’à dix centimètres. Avec une telle épaisseur dans tous les villages, les chasses-neige sont donc aussi ressorties. Elles servent surtout à dégager les routes, mais pas les cours d’école où les élèves étaient tout heureux de retrouver ce manteau blanc. Pour les travailleurs comme la jeune factrice Marie-Claire, en revanche, cette neige tardive n’est pas une bonne surprise. Néanmoins, elle s’adapte et ne prend pas de risques. Non loin de là, dans un camping de la commune, le retour de la neige n’était pas attendu non plus. Mais les quelques vacanciers présents se sont vite adaptés. Il va en tout cas falloir se réhabituer à ce retour de l’ambiance hivernale parce que cela va durer au moins une bonne semaine dans les Vosges.