L'hiver s'installe à La Chapelle-en-Vercors

Un vent glacial souffle sur le village de La Chapelle-en-Vercors ce 14 novembre 2019. Bien emmitouflés, les habitants se rendent au marché pour se ravitailler en produits destinés à se réchauffer. Les légumes de saison connaissent, entre autres, un franc succès. L'épicerie et la boucherie ne désemplissent pas également. Par ailleurs, les habitants se préparent à affronter la chute de neige attendue dans l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.