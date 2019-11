L'hiver s'installe dans les Hautes-Alpes

À Vallouise, dans les Hautes-Alpes, le village s'est réveillé en blanc. En effet, il est tombé jusqu'à 45 centimètres de neige dans les Écrins la semaine du 11 novembre 2019. Et c'est toute une vallée qui est désormais plongée dans l'hiver. À l'heure de l'école, les enfants ont enfilé leur combinaison. Petits et grands profitent de l'épais manteau blanc. Ils ont hâte de retrouver les premiers skieurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.