L'hiver s'installe enfin dans l'Est

Sur son promontoire, Langres (Haute-Marne) est habituée aux températures bien froides. Mais de la neige là-bas, à 400 mètres d'altitude, c'est plus rare aujourd'hui surtout une telle quantité. Gilbert était un peu surpris au moment de partir au travail. "On a de la neige ici, mais pas autant quoi", expliquait-il. Les routes ont été dégagées, mais les trottoirs restent glissants. Le pizzaiolo a dû ressortir la pelle à neige. "C'est sportif dès le matin, ça réveille. On n'a pas le choix", rapporte-t-il. Les plus anciens habitants de la ville de Diderot sont moins étonnés par cette neige épaisse. Aux portes de Langres, ces randonneurs s'apprêtent à profiter de ce paysage hivernal devenu inhabituel. "Ça fait du bien d'avoir un peu de froid, je trouve", explique un randonneur. Et comme les températures vont rester autour de zéro degré jusqu'à la fin du mois dans le Grand Est, comme la nature, les randonneurs vont pouvoir profiter de cette bonne couche de neige. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse