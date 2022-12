L'hiver sur le bassin de Gujan-Mestras

Des rangées de cabanes colorées face au bassin d’Arcachon, des ruelles au bord de l’eau… Gujan-Mestras est une petite cité industrielle au charme unique. Ici, on vit au rythme des marais et du travail des ostréiculteurs. Sébastien Dufau nous a donné rendez-vous à sept heures du matin. Dans quelques minutes, le port sera à sec. En pleine nuit, il faut suivre un chenal très étroit pour ne pas s’échouer. À l’heure où certains prennent le métro, il passe devant Arcachon avant d’arriver sur son lieu de travail, un parc à huîtres avec une vue imprenable sur la dune du Pilat. Mais ici encore, c’est la marée qui dicte le rythme. Une fois immobilisés pour trois heures, les ostréiculteurs se retrouvent seuls au milieu de l’eau. Le bassin semble leur appartenir. Gujan-Mestras a la particularité d’avoir sept ports. L’un des plus célèbres, Larros, date de 1883. On y découvre des cabanes de dégustations. Il y a aussi des propriétaires de cabanes privées. Avant, elles appartenaient toutes à des ostréiculteurs. À l’époque, ils formaient une grande famille. Avec les années, cette dernière s’est rétrécie, mais la passion pour les huîtres et la vie sur le bassin, elle, est toujours intacte. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau