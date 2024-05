L'hommage aux agents pénitentiaires tués

Le visage fermé face aux cercueils deux agents pénitentiaires décédés dans l’attaque de leur fourgon. Un hommage national en présence de Brigitte Macron et de Gabriel Attal. Un peu plus tôt, ce mercredi matin, les cercueils étaient accueillis par une haie d’honneur de plusieurs dizaines d’agents pénitentiaires. Plus de 300 personnes attendues. Parmi elles, les familles reçues hier par Emmanuel Macron à l’Élysée, mais aussi des amis et collègues. La tristesse est toujours aussi forte, notamment dans la commune où résidait l’un des agents. Un hommage national organisé dans l’ancienne maison d’arrêt de Caen. Là où les deux agents ont passé la plus grande partie de leur carrière. Dans tous les esprits, le souvenir du capitaine pénitentiaire Fabrice Moello, ainsi que le surveillant brigadier, Arnaud Garcia. Ce matin, le Premier ministre leur a rendu hommage, avant de remettre aux deux agents la Légion d’honneur, à titre posthume. Les deux hommes sont ainsi décorés pour avoir donné leur vie lors d’un transfert de prisonniers. D’autres cérémonies sont également prévues ce soir, pour un dernier hommage aux agents décédés. TF1 | Reportage L. Barbier, T. Petit, A. Coulon