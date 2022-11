L'hommage aux héros de la Grande Guerre

En tenue de Poilu, ils rendent hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale. Les habitants de Chantraine (Vosges) commémorent l'armistice sur la tombe des jeunes soldats natifs de la commune. Ils avaient entre 19 et 20 ans lorsqu'ils sont tombés au champ d'honneur. "Quand on pense aux gens qui ont défendu notre pays, c'est très émouvant", disent-ils. Entre militaires, pompiers volontaires et aussi les familles, 150 personnes sont venues pour écouter la sonnerie aux morts. Tout s'assiste en silence au dépôt de gerbe. C'est une manière de leur dire merci. Les enfants parlent des guerres du passé à l'école, mais aussi à la maison. Ils sont bien conscients que ces braves gens sont morts pour nous. Aujourd'hui, c'est le 104e anniversaire de l'armistice. C'est également un hommage à tous les morts pour le pays. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 1,3 million de soldats sont morts et grâce aux cérémonies du 11 novembre, leurs souvenirs perdurent. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse