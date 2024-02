Hommage aux victimes françaises du Hamas : les moments forts de la cérémonie

Céline, Avidan, Noya... 42 portraits, 42 victimes françaises de l’attaque terroriste du 7 octobre en Israël. Leurs familles, leurs proches, tous sont venus leur rendre hommage. Emmanuel Macron et son épouse étaient à leurs côtés. Le kaddish, la prière aux morts, résonne dans la cour des Invalides. Le président prend ensuite la parole. Un discours solennel, condamnant toute forme d’antisémitisme. Une minute de silence. Et le cœur de l’armée française entonne la Marseillaise. Un moment de recueillement pour les 55 familles présentes. Certaines sont venues d’Israël. Toute la classe politique était présente ce mercredi matin : un ancien président, d’anciens Premiers ministres, les élus de la majorité et de l’opposition, y compris de LFI, dont la présence fait polémique pour certains. Des huées se sont fait entendre lors de leur arrivée. Plus de 300 personnes sont venues, brins de mimosa à la main, sur l’esplanade des Invalides, entourées d’un important dispositif de sécurité. À ce jour, trois Français sont toujours portés disparus. Trois chaises vides lors de cet hommage national pour Orion, Ofer et Ohad. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Dubail