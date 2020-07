L’hommage céleste de la Patrouille de France aux soignants

A la suite du 14 juillet, les soignants sont toujours à l'honneur. Cette semaine, les encouragements viennent du ciel. En effet, la Patrouille de France survole chaque jour les hôpitaux les plus mobilisés durant cette épidémie. Il s'agit d'un hommage furtif, mais qui réchauffe le cœur. Depuis mercredi, la patrouille a survolé plus d'une trentaine d'établissements. Et partout, les soignants se rassemblent pour remercier à leur tour les pilotes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.