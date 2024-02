L'hommage de la Nation à Robert Badinter

Une vidéo retrace les 95 années de vie de Robert Badinter et se termine avec ces mots : "tu as fait ce que tu as pu, entre", sous les yeux de sa femme, Élisabeth, et d'une foule d'anonymes qui venaient de très loin saluer un grand homme. "C'est évident d'être présent pour rendre hommage à un grand homme d’État, un grand humaniste et quelqu'un qui inspire un profond respect" ; "C'était ça aussi, Robert Badinter, c'était toujours s'occuper des petits et des victimes" ; "C'est le sentiment de rendre hommage à quelqu'un qui a une trempe, une hauteur que je ne retrouve pas forcément dans le paysage politique actuel", témoignent des hommes. Avant la sonnerie aux morts, le président Emmanuel Macron a conclu son discours par ces mots que beaucoup attendaient : "Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la Nation ; aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon". "La Marseillaise" conclut l'hommage, chantée par toute la foule et toute la classe politique, ou presque.