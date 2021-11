L’hommage de Nice un an après l’attentat de la basilique Notre-Dame

Le glas sonne dans toutes les églises de Nice et dans la basilique pour rendre hommage à Nadine, Simone et Vincent, sauvagement assassinés. Ce vendredi matin, dans le quartier de Notre-Dame, on se souvient de cet attentat. Un an après, l'émotion est intacte. Pour les habitants et ceux qui ont vécu le drame, il est difficile de parler. Jean-François, le trésorier de la basilique et l'ami de Vincent, est très ému. "Je suis dans l'émotion. Ça nous a replongé dans la douleur, mais on va vite essayer de remonter et de faire une belle journée d'hommage", dit-il. Ce cafetier qui a porté secours à l'une des victimes, lui, n'arrive plus à s'exprimer. Ici, on essaye de se reconstruire. Pour les familles des victimes, la reconstruction est longue. Geoffrey Devillers a publié une autobiographie de son épouse Nadine comme un devoir de mémoire. En fin d'après-midi, une cérémonie d'hommage et une messe se dérouleront dans la basilique en présence de l'ensemble des autorités religieuses et du ministre de l'Intérieur.