L'hommage de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday

Il suffit parfois de quelques notes de chanson pour faire ressurgir des souvenirs. Sylvie Vartan a célébré Johnny Hallyday pendant un concert au Grand Rex à Paris, dans la soirée du 23 octobre 2019. L'occasion pour tous de se remémorer leur amour, leur vie commune, ainsi que leur passion pour la musique. Cependant, la chanson intitulée "Sang pour sang" est restée en famille. Ce fut un moment suspendu et plein d'émotion, quand la chanteuse l'a chanté en duo avec son fils, David Hallyday. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.