L'hommage d'une ville à son infirmière

A la basilique de Reims, la peine se lit sur tous les visages. Le cercueil arrive, la famille de Carène Mezino lui ouvre le chemin. Ses collègues sont tous venus en tenue de travail. L'une d'elles se souvient de cette infirmière de 37 ans. "Pleine de vie, jolie. Ses yeux pétillaient", décrit-elle. A l'intérieur, sa famille et aussi deux collègues lui rendent hommage. Les soignants sont venus nombreux. Mais beaucoup d'habitants se sont aussi déplacés pour témoigner de leur soutien. "Il n'y a pas de mot pour décrire des horreurs pareilles", lance une femme. Carène Mezino avait 37 ans, poignardée alors qu'elle travaillait à l'accueil de son service hospitalier. Un drame qui marque profondément ses collègues. Beaucoup d'entre eux se disent qu'ils auraient pu être à sa place. "On se dit que notre profession, elle n'est pas à l'abri de ce genre d'agression. On n'est pas protégé du tout", confie une soignante. A la sortie de la basilique, des applaudissements retentissent pour soutenir une famille endeuillée, mais toujours unie. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Rosso, M. Merle