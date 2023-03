L'homme aux doigts d'argile

Les gestes d'Alain Bouquet sont aussi anciens que son atelier hors d'âge, façonné par le temps. Ici, on modèle l'argile pour en faire des carreaux avec des techniques ancestrales. Alain, lui, en fabrique des milliers chaque année avec des machines que l'on ne trouve qu'ici. De la terre et de l'eau, il y a eu six générations de fabricants de carreaux dans cette tuilerie de Gironde. Il extrait l'argile à partir d'une veine située dans son jardin à quelques mètres de la tuilerie qu'il ne veut surtout pas moderniser. Mais le travail est extrêmement délicat à chaque étape, et notamment au moment du damage. L'humidité de l'air et le temps du séchage, Alain surveille ses carreaux comme le lait sur le feu. Des tuileries comme celle-là, il en existait des dizaines au siècle passé au cœur de ce que l'on appelait : la vallée de l'argile. Claude David en possédait une. Dans sa maison, des carreaux au sol et des briquettes faites en argile pour le barbecue et la cuisine. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, C. Devaux