L'homme qui murmurait à l'oreille des ... vaches

Il ne se déplace qu'en limousine : 700 kg de muscles sous une belle robe blonde et dynamique. Paul de Oliveira est dresseur de vache. Avec lui, l'animal gagne en élégance. On peut même jouer à la balançoire ou partager un moment d'intimité. Direction le manège pour une séance d'entraînement. Paul apprend à ses vaches la révérence, à se mettre à genoux sur leurs pattes avant et à reculer dans cette position. Dans certains numéros, les chevaux sont de la partie. La cohabitation se fait naturellement. Avant Mona et Rimbaud, il y a eu Simone. Après être passé maître dans l'art du dressage de chevaux, Paul a voulu s'essayer sur d'autres animaux. Et c'est sur cette jolie Blonde d'Aquitaine qu'il a jeté son dévolu. Pendant 20 ans, ils ont montré leur numéro dans le monde entier. Actuellement à 21 ans, Simone est à la retraite, mais elle n'a rien perdu de sa souplesse. Simone est la première vache en France à avoir appris la révérence et à se mettre à genoux. Même à la retraite, elle n'a pas oublié. TF1 | Reportage P. Michel, G. Udron