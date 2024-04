L’homme qui murmure à l’oreille des gorilles

C'est une visite quotidienne. Pierre Thivillon a son petit rituel avec les gorilles. Chaque matin, il vient les voir, yaourt et boisson chocolatée à la main. Un gorille est arrivé d'un zoo des Pays-Bas il y a dix ans. Un autre est le dernier gorillon né au parc en 2020, et sa mère a aussi vu le jour à Saint-Martin-la-Plaine (Loire). Si Pierre vous semble spécialiste du comportement des gorilles, c'est parce que son histoire avec eux a commencé il y a bien longtemps. Un premier gorille laissé par un particulier, puis un second, jusqu'à un sauvetage de cinq gorilles au Cameroun. La folie des grands singes a épris cet homme de 80 ans. Aujourd'hui, tout ce petit monde a sa propre maison. Des espaces fermés, chauffés à une vingtaine de degrés, ayant tous un accès ouvert sur l'extérieur dès que la température dépasse les dix degrés. Les singes ont envahi cette colline en face du massif du Pilat, un lieu insolite, ouvert aux visiteurs. En coulisses, ils sont une trentaine de soigneurs à s'activer pour préparer leur repas, et il n'y a pas que les singes à nourrir. TF1 | Reportage O. Couchard, J. Chaize, L. Cammas