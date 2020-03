Hôpital de campagne de Mulhouse : les derniers réglages avant d'accueillir des patients

À Mulhouse, l'hôpital de campagne pourra accueillir d'ici mardi au plus tard une trentaine de patients gravement atteints. Lancé il y a une semaine, ce projet était un défi technologique. Pour les médecins du CHU, sa finalisation est une forme d'espoir. Pourtant, ces lits de réanimation supplémentaires ne suffiront pas selon les experts. Des évacuations sont toujours en cours vers d'autres hôpitaux des départements voisins, mais aussi vers l'Allemagne.