L'hôpital des nounours pour rassurer les enfants à Nancy

Pour une fois, Emma est venue à l'école avec son doudou. C'est le principe de l'hôpital des nounours. En faisant soigner leurs doudous, les écoliers découvrent le travail des médecins. Certains de ces jouets vont même jusqu'au bloc opératoire. "Le but, c'est de dédramatiser un peu le milieu hospitalier. Comme ça, ils voient un peu les activités et on leur montre qu'il n'y a rien d'effrayant là-dedans", nous affirme Marie Zaier, étudiante en troisième année de médecine. Cela fonctionne toujours aussi bien auprès de ces enfants de quatre à cinq ans. Les étudiants en médecine installent leur hôpital des nounours dans 23 écoles de Nancy cette semaine. Pour eux, c'est aussi une découverte. "Ça nous permet justement d'appréhender le milieu des enfants. On n'a pas l'occasion de beaucoup travailler avec eux, même en stage. C'est une expérience assez enrichissante", nous rapporte Eva Munsch, étudiante en deuxième année de médecine. Chaque année dans le pays, 10 000 enfants et leurs doudous passent par un hôpital des nounours avec le sourire. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse