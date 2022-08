L'hôpital français de Kaboul, un refuge précaire

C'est le dernier refuge pour les plus pauvres des pauvres, l'hôpital français de la Mère et de l'Enfant à Kaboul. Un taliban contrôle désormais l'entrée. Les familles afghanes arrivent ici de tout le pays avec des enfants très malades. C'est l'ONG "La chaîne de l'espoir" qui les accueille. Éric Cheyson, chirurgien, revient ici après de longs mois d'absence. Le docteur, en mission pour une semaine, vient opérer les cas les plus graves. En effet, de nombreux hôpitaux ont été contraints de fermer leurs portes par fautes de moyens. Sur place, 350 enfants attendent une intervention cardiaque. Dans la salle de réanimation, la seule d'Afghanistan, le petit Samim se réveille tout juste. Il a attendu un an avant d'être opéré du cœur. "Avec l'arrivée des talibans, tous les experts, tous les chirurgiens ont été obligés de quitter l'hôpital et le pays", nous rapporte un médecin. Les infirmières, elles, sont revenues. Les talibans autorisent les femmes à travailler dans le secteur médical. Plus de deux millions d'enfants sont actuellement menacés de famine en Afghanistan, ce pays plongé dans un désastre humanitaire. TF1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy