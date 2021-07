L'hortensia, LA fleur de l'été en Bretagne

Bleu, rouge ou violet... ils viennent mettre de la couleur dans l'été. Les hortensias égayent les jardins, les églises ou les chemins sur tout le littoral breton. Les boules éclatantes évoquent bien souvent des souvenirs d'enfance, à chacun son anecdote sur l'hortensia. Nathalie bichonne ses fleurs une fois par an à cette saison. Un rituel au doux parfum d'été. Dans le jardin de Mey, il y en a pour tous les goûts. Cette amatrice est intarissable sur ses hortensias. "Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la générosité du bouquet. C'est très solide et vivant", a-t-elle affirmé. La couleur de ces fleurs est due au pH du sol. La question que se posent tous les jardiniers du dimanche : peut-on influencer cette coloration ? Il n'y a pas de remède miracle pour la couleur. En revanche, on peut toujours choisir l'aspect. Une centaine d'espèces sont présentes dans la pépinière de Jean-François Goarant à Cléder (Finistère), de toutes les tailles et toutes les formes, en floraison jusqu'à l'automne.