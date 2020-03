L'horticulture, un secteur à l'arrêt à cause du confinement

À Allonnes (Sarthe), plus de deux millions de tulipes ont été jetées. Elles devaient être vendues chez les fleuristes, puis aux supermarchés. Cependant, leurs sorts ont été renversés à cause du confinement. Dans les serres, les couleurs sont resplendissantes, mais derrière ce spectacle se cache un tsunami économique. Pour penser à autre chose, certains ont décidé d'envoyer leur production dans les hôpitaux du pays.