L'hôtellerie et la restauration ont du mal à recruter

Alors que les besoins sont très forts dans les métiers de serveur, de cuisinier et de maître d'hôtel, le recrutement tourne au casse-tête pour les patrons d'hôtel et de restaurant. Faute d'effectif, Diego Di Caro, l'un des gérants du restaurant "La Ferme à Dédé", devient un serveur pour les services de midi. Par ailleurs, l'établissement est parfois obligé de refuser des clients. Les employeurs trouvent des saisonniers, en été comme en hiver, mais peinent à embaucher en CDI.