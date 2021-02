L'huile de noix du Périgord a son AOP

Pendant l'hiver, le moulin de Maneyrol tourne en permanence. Après avoir été récoltés, triés puis séchés, les cerneaux de noix sont pressés et cuits à environ 100 °C. "Comme ce n'est pas un fruit sec, on est obligé d'apporter une chauffe pour pouvoir extraire l'huile," explique Jérémy de Saint-Phalle, producteur à Pazayac (Dordogne). Cette méthode existe depuis le XIIème siècle dans le Périgord et permet d'avoir une huile vierge aux qualités gustatives uniques. Partout en Dordogne, la culture de la noix est une tradition très ancrée. "Mes grands-parents ont planté des noyers partout, même dans la ferme", se remémore Thierry Tribier, agriculteur à Paulin. C'est un élément de notre patrimoine désormais protégé par l'Union européenne. L'huile de noix a reçu l'appellation d'origine protégée et c'est une bonne nouvelle pour les producteurs. Elle est fabriquée avec des variétés bien précises comme la Marbot, la Grandjean, la Corne ou encore la Franquette. Mais la qualité a un prix car en moyenne, le litre est vendu à 35 euros, contre 10 euros en grande surface.