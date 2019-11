L'huilerie d'Auron délivre la recette de fabrication de l’huile de noix

A Dun-sur-Auron, dans le Cher, les noix sauvages sont transformées en huile dans une ancienne fabrique traditionnelle, reprise par un couple de trentenaires. Chaque année, dès la mi-novembre, ils accueillent les habitants des environs, venus leur apporter des noix, ramassés, cassés et séchés patiemment. Leur transformation en huile ne date pas d'hier. Et même si l'atelier a été modernisé, le goût de l'huile de noix n'a jamais changé, grâce à une vieille machine et une recette ancestrale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.