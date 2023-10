L'humour pour recruter, ça fonctionne !

Pour être vus, ils ont choisi de faire les choses en grand. Dans ce garage automobile, on joue la carte de l’humour. La façade annonce la couleur. Et si vous les appelez, voici leur répondeur : "Notre équipe est en pleine sieste. Nous allons les réveiller en douceur". Publicités ou offres d’emploi, ici, on ne rigole pas avec la créativité. Une photo ou une vidéo est postée chaque jour sur les réseaux sociaux. Qu’importe le corps de métier, les annonces originales inspirent. Nicolas Valentin, lui, cherchait un alternant pour développer la communication de sa start-up, dédiée aux vêtements de sport. L’annonce contient un message digne d’un enfant. Résultat, plus de 50 CV reçus en quelques jours. Il n’y a pas d’âge pour trouver des astuces pour attirer l’œil des demandeurs d’emploi, comme chez ce dépanneur. Une voiture aux couleurs vives, un message très clair, et visiblement, ça roule. À tel point d’un centre de formation de transport et logistique veut profiter de cette voiture pour convaincre et rassurer ses élèves. Les premiers CV sont déjà arrivés chez ce dépanneur. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive