L'humour, un bon remède pour trouver un médecin ?

Avec son église du XIe siècle, son école tout juste rénovée, il y a tout pour être heureux à Bruyères-le-Châtel. Si seulement, cette commune avait plus de médecins. C'est ce que promeut le maire de la ville dans un court-métrage. Avec la complicité d'un comédien, l'élu a tourné une petite vidéo diffusée sur Internet en avril dernier. Cela a-t-il fonctionné ? "Oui, malheureusement. Je cherche encore deux médecins", a-t-il répondu. L'idée est de vanter les atouts du village, faire parler de lui et se démarquer des nombreuses autres communes rurales à la recherche d'un docteur. Rien de concret, malgré le succès sur les toiles. Pourtant, le temps presse. La nouvelle maison de santé ouvre dans seulement quinze jours. Il reste encore deux postes de médecins à pourvoir. Une situation loin d'être inédite. Dans le Tarn, les habitants poussent la chansonnette pour convaincre un médecin de s'installer chez eux. À Champlitte (Haute-Saône), on tente de faire sourire un futur dentiste. Les Bodin's en personne tentent d'attirer un nouveau généralise à Éguzon (Indre). TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Michel, M. Derre