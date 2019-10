"L'hymne de la vie", le nouvel album des Kids United Nouvelle Génération

Les Kids United Nouvelle Génération sortent un nouvel album intitulé "L'hymne de la vie". Un autre opus pour chanter l'amour, la paix et l'espoir pour l'Unicef. Un disque composé de treize reprises des tubes de leurs idoles, à l'image de "Ma philosophie" d'Amel Bent ou encore "Douce France" de Charles Trenet. Par ailleurs, les bénéfices de la vente de leur album sont destinés à aider les plus démunis, notamment les enfants qui n'ont pas les mêmes opportunités que ces jeunes artistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.