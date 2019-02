Syrie : vers la fin des combats après la libération des civils ?

Après plusieurs jours de négociation, les djihadistes ont libéré des civils le 20 février 2019 à Baghouz en Syrie. Ces derniers ont été transportés dans des camions escortés par des blindés kurdes. Ils comptaient plusieurs femmes et enfants, mais également des hommes. A noter qu'il reste encore des djihadistes retranchés dans leur dernière poche de résistance. Quelle sera leur stratégie ? Vont-ils se rendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.