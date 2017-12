Liberia : l'ancienne star du football Goerge Weah devient président de la République

Pour la première fois dans l'histoire, une légende du football a été élue à la tête d'un pays. L'ancien joueur du PSG et ballon d'or en 1995, George Weah, a réalisé le rêve de sa seconde vie. A 51 ans, il a remporté l'élection présidentielle au Liberia avec 61,5% des suffrages, après deux échecs en 2005 et en 2011. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.