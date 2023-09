Libye : les sauveteurs français arrivés à Derna

Les militaires de la Sécurité civile, les sapeurs-pompiers sont arrivés dans la ville de Derna. Sur place, ils déchargent leur matériel, plus de 30 tonnes de fournitures qui débarquent à la force des bras. Les médecins, les urgentistes, les chirurgiens... tout le monde s'y met. Tous donnent de leurs personnes pour pouvoir déployer leur hôpital de campagne. Après cette première étape, c'est le montage des tentes, du bloc opératoire... des urgences pour pouvoir accueillir le plus rapidement des patients. À Derna, ils travaillent toute la nuit, pas de sommeil, personne ne dort... Tout cela pour faire cette opération éclair. Tout cela durera jusqu'au petit matin, voire jusqu'à la fin de la journée. TF1 | Duplex C. HUREL