Licences de pêche post-Brexit : les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer maintiennent la pression

En revenant au port, Loïc Merlin fait toujours ce constat amer : la pêche est décevante. La raison est simple : il pêche sur une bande de dix kilomètres côté français. Il lui est en effet interdit d'accéder aux eaux britanniques, car il n'a pas obtenu de licence. Cette zone est pourtant beaucoup plus poissonneuse. Les conséquences sont lourdes. "Si on continue comme ça, dans un an, il n'y aura plus rien. Les bateaux, ils seront obligés d'arrêter", explique-t-il. Sa femme partage la même inquiétude, elle vend sa pêche. "L'année dernière, on en avait de trop et cette année on n'arrive pas à fournir le peu de clients qu'on a", confie Johanna Merlin. L'espoir de Loïc d'avoir une licence est partagé par tous les pêcheurs, comme Jean-Marie Baheu. Pour l'obtenir, l'artisan doit démontrer qu'il pêchait régulièrement côté anglais. Ce qui est difficile à prouver. Alors si les Britanniques ne se montrent pas plus souples, les pêcheurs boulonnais menacent. A ce jour, seuls douze navires ont obtenu une autorisation et 35 dossiers sont encore en attente.