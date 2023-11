Fast-foods : cette loi méconnue est trop rarement respectée

Amenez votre propre tasse ou votre gourde. Non seulement l'enseigne de vente à emporter doit vous servir votre boisson, mais elle doit aussi vous offrir une ristourne. Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier dernier, c'est la loi. Chaque année, 20 milliards de gobelets et autres couverts partent à la poubelle. Ceux qui en génèrent le plus, les fast-foods. Selon l'UFC-Que Choisir, 46 % des enseignes ne respectent pas la loi. Heureusement, il y a de bons élèves. Wesley a justement choisi ce magasin pour ça. "J'ai économisé 50 centimes sur ma boisson du fait d'avoir apporté mon propre récipient", nous explique-t-il. Même chose pour remplir votre gourde d'eau. Les lieux accueillant du public doivent pouvoir vous l'autoriser. Mais ce n'est pas le cas partout, surtout qu'il manquerait 30 000 points d'eau potable dans le pays. Encore du chemin à faire donc pour éviter le gaspillage. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize