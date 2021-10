Lignes à grande vitesse : un village du Lot-et-Garonne fait de la résistance

Située sur le tracé de la future ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, la maison de Christine et Georges est plus que jamais menacée. En cause, un viaduc qui doit passer juste au fond de leur jardin. Le couple avait construit cette maison de ses propres mains en 1997. Après tant de souvenirs partagés ici, il n'imagine pas devoir la quitter un jour. Feugarolles est un petit village tranquille d'un millier d'habitants, mais ici, la future LGV concerne bon nombre d'exploitations agricoles comme celle de Benoît. Si le projet aboutit, les trains vont passer au beau milieu de ses vignes et un tiers de ses terres serait ainsi rayé de la carte. "Ce n'est tout simplement pas possible", lance-t-il. Dans cette zone très touristique se trouve le château de Trenquelléon, qui accueille 6 000 visiteurs par an. Le viaduc haut de presque 70 mètres viendrait ici boucher l'horizon, réduisant considérablement son attrait.