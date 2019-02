Ligue des champions : le PSG en bonne voie pour se qualifier en quart de finale

Dans le cadre de la Ligue des champions, le PSG a fait un très beau match face au Manchester United le 12 février 2019, en Angleterre. Les Parisiens se sont imposés par deux buts à zéro sur la pelouse d'Old Trafford, grâce aux champions du monde, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Une victoire qui leur offre une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.