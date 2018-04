Ligue des champions : le retourné de rêve de Cristiano Ronaldo a été exceptionnel

Le 3 avril, pendant le match de quart de finale de la Ligue des champions à Turin, Cristiano Ronaldo a été applaudi par le public. En effet, le joueur du Real Madrid a fait un retourné de rêve pour son deuxième but. Sa performance n'a pas manqué d'étonner Zinédine Zidane. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.