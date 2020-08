Ligue des champions : le PSG ira en demi-finale

Mercredi soir, le PSG s'est imposé face à l'Atalanta Bergame lors du quart de finale de la Ligue des champions. Pour la deuxième fois de son histoire, les Parisiens accèdent à la demi-finale. Cette qualification, ils la doivent à Eric Maxim Choupo-Moting. Ce héros de la soirée a marqué le deuxième but durant les dernières secondes du match.