Ligue des champions : le rêve brisé des joueurs du PSG

Des millions de spectateurs se sont donné rendez-vous devant leurs écrans pour soutenir le PSG durant la finale de la Ligue des champions. Ils y ont cru jusqu'au bout. Mais le Bayern a triomphé avec un but à zéro, marqué par un Français. Nos stars parisiennes comptaient pourtant sur ce match pour faire d'une pierre deux coups avec le cinquantième anniversaire du club.