Ligue des champions : les Lyonnaises une nouvelle fois victorieuses

Les Lyonnaises ont remporté dimanche dernier une cinquième Ligue des champions d'affilée, la septième de leur histoire. Pour écrire un peu plus leur légende, elles ont surclassé les Allemandes de Wolfsburg trois buts à un au stade Anoeta de Saint-Sébastien. Comblée, la capitaine Wendie Renard gagne pour la septième fois cette coupe d'Europe. À Lyon, la performance des filles fait la fierté des habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.